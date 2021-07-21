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Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

17:49
  • среда
  • 21 июля 2021

Постановление подписал премьер Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в российских паспортах отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет будут ставиться по желанию, передает РИА "Новости".
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Уточняется, что также по желанию ставятся отметки о ранее выданных паспортах, о группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика.

Обязательно в паспорте должны быть штампы о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, об отношении к воинской обязанности.

Ранее правительство в несколько раз сократило время оформления и выдачи российского паспорта. С 1 июля 2022 года документ будет готов в течение пяти рабочих дней вне зависимости от места подачи заявления.

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