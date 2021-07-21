"Единая Россия" собрала инициативы семей Москвы по дальнейшему расширению мер поддержки

Участие в круглом столе приняли многодетные, полные и неполные семьи

В Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47 в среду прошел круглый стол по теме "Семьи с детьми – основа будущего страны" с участием семей обычных москвичей. Инициатором стал вице-спикер Государственной думы, лидер московских единоросов Петр Толстой.

Участие принимали многодетные, полные и неполные семьи, а также молодые пары, планирующие завести ребенка. Организаторы поинтересовались у них, насколько действующие меры государственной поддержки эффективны.

"Для одиноких мам актуальны гарантии получения алиментов, семьи с детьми, в том числе многодетные, хотят иметь больше вариантов распорядиться семейным капиталом. В свою очередь, молодые родители просто хотели бы чувствовать себя более уверенно, видеть свои перспективы", - рассказала лидер общественной организации "Совет матерей" России Татьяна Буцкая.

Как добавил Толстой, российские семьи после рождения детей не должны иметь проблем с материальными средствами, инвестиции в семьи с детьми необходимы, ведь они определяют будущее России.

Он уточнил при этом, что сторонники идеи общества потребления пытаются всячески опорочить сам институт семьи, россиянам извне навязывают чуждую идеологию - в частности, это касается движения чайлдфри.

"Именно поэтому мы и внесли поправку в Конституцию, ставящую все точки над "I". Брак - это союз мужчины и женщины, и никак иначе", - резюмировал Толстой

Тема поддержки семей с детьми является одной из центральных в программе мэра Москвы "Лучший город Земли". Объемы поддержки малообеспеченных семей в столице с 2010 года выросли вчетверо, а количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза.

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