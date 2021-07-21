ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Единая Россия" собрала инициативы семей Москвы по дальнейшему расширению мер поддержки

17:50
  • среда
  • 21 июля 2021

Участие в круглом столе приняли многодетные, полные и неполные семьи

В Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47 в среду прошел круглый стол по теме "Семьи с детьми – основа будущего страны" с участием семей обычных москвичей. Инициатором стал вице-спикер Государственной думы, лидер московских единоросов Петр Толстой.
Путин рассказал о системе поддержки семей с детьми в России

Участие принимали многодетные, полные и неполные семьи, а также молодые пары, планирующие завести ребенка. Организаторы поинтересовались у них, насколько действующие меры государственной поддержки эффективны.

"Для одиноких мам актуальны гарантии получения алиментов, семьи с детьми, в том числе многодетные, хотят иметь больше вариантов распорядиться семейным капиталом. В свою очередь, молодые родители просто хотели бы чувствовать себя более уверенно, видеть свои перспективы", - рассказала лидер общественной организации "Совет матерей" России Татьяна Буцкая.

Как добавил Толстой, российские семьи после рождения детей не должны иметь проблем с материальными средствами, инвестиции в семьи с детьми необходимы, ведь они определяют будущее России.

Он уточнил при этом, что сторонники идеи общества потребления пытаются всячески опорочить сам институт семьи, россиянам извне навязывают чуждую идеологию - в частности, это касается движения чайлдфри.

"Именно поэтому мы и внесли поправку в Конституцию, ставящую все точки над "I". Брак - это союз мужчины и женщины, и никак иначе", - резюмировал Толстой

Тема поддержки семей с детьми является одной из центральных в программе мэра Москвы "Лучший город Земли". Объемы поддержки малообеспеченных семей в столице с 2010 года выросли вчетверо, а количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Круглый стол "Семьи с детьми – основа будущего страны"
Круглый стол "Семьи с детьми – основа будущего страны"
Пётр Толстой и Татьяна Буцкая
Пётр Толстой и Татьяна Буцкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.