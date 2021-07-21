Путин рассказал о сложностях при тушении лесных пожаров

Не во всех регионах удалось быстро отреагировать на разгул стихии

В Карелии на всей территории республики из-за масштабных природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 1 августа. На данный момент площадь возгораний составляет более семи тысяч гектаров.

С огнем борются сотни сотрудников МЧС, в том числе из соседних регионов, специалисты Авиалесоохраны, волонтеры. Помогает и Минобороны - в республику прибыли еще 100 военнослужащих, а также вертолет Ми-8. Авиагруппировка сбросила десятки тонн воды на очаги вблизи населенных пунктов. Дым от горящих лесов добрался до Петрозаводска, жители жалуются на запах гари.

От смога страдают и в Якутии - за врачебной помощью обратились более ста человек. В регионе уже выгорело более полутора миллионов гектаров леса. На территории республики сейчас зафиксировано 208 очагов природных пожаров. Огонь тушат с земли и с воздуха более 2 тысяч человек, задействовано почти 300 единиц техники, в том числе самолет Ан-26 с установкой "Циклон" для искусственного вызывания осадков.

С обсуждения ситуации с лесными пожарами началось сегодняшнее совещание Владимира Путина с членами правительства, передает "ТВ Центр". По словам президента, этот вопрос сейчас остро стоит в повестке дня нынешнего аномально жаркого лета. Он подчеркнул, что с такой неблагоприятной погодой столкнулись практически все регионы нашей страны.

"Затяжная жара, сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. В этом году вряд ли было возможно избежать этой беды вообще, однако в ряде регионов всё-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. Но не везде это удалось сделать, во всяком случае, так, как хотелось бы, в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удалённостью этих мест, где разбушевался огонь. Запредельная жара потребовала значительных усилий экстренных служб. Ежедневно идут доклады, сводки по всем этим вопросам. Были и продолжаются в то же самое время разливы рек в других регионах. Сейчас горят леса в Якутии, Карелии, в Челябинской области. У нас руководители на связи, я прошу доложить о ситуации с лесными пожарами и о том, как работают пожарные структуры в регионах, обеспечены ли они всем необходимым", - заявил Путин.

Как доложил глава МЧС Евгений Зиничев, с начала пожароопасного сезона на территории России возникло около 11 тысяч очагов лесных пожаров. В настоящий момент действует более 400 очагов, 85 из которых локализованы. По его словам, по сравнению с прошлым годом произошло хоть и незначительное, но сокращение площадей возгорания. Зиничев отметил, что нынешний пожароопасный сезон характеризуется аномально высокими температурами воздуха. Наиболее сложная ситуация - в Якутии, где задымление наблюдалось более чем в 100 населенных пунктах. Глава МЧС сообщил, что для борьбы с пожарами в регион дополнительно переброшены три самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. Общая группировка сил МЧС составила 2300 человек, 290 единиц техники и 12 воздушных судов. Еще одной темой совещания стала борьба с пандемией. Президент в очередной раз подчеркнул, что главная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. При этом ничего навязывать нельзя, а нужно объяснять.

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