Путин: население недостаточно информировано о пандемии

Президент призвал незамедлительно решить проблемы с распределением вакцин

На совещании с членами правительства в среду президент России Владимир Путин высказал недовольство уровнем информированности в обществе о пандемии коронавируса и вакцинации.

"Конечно, идет большая работа по информированию населения, но все-таки жизнь показывает, что этой информированности недостаточно. Как это ни странно, тем не менее это так", - приводит слова главы государства ТАСС.

Вместе с тем президент призвал незамедлительно решить проблемы с доставкой и распределением доз вакцин. "Нужно еще раз вернуться к вопросам логистики и распределения. Нужно это просто своевременно распределять", - подчеркнул российский лидер.

Он уточнил, что был случай, когда в одном из регионов людям отказывали в инъекции, а на складах оставались доступные запасы препаратов.

Также Путин напомнил, что руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Как в свою очередь сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, лидерами по числу вакцинированных на 100 тысяч населения сегодня являются 11 регионов. Это в том числе Москва, Краснодарский край, Смоленская область и Республика Хакасия.

Заболеваемость, продолжила заместитель председателя правительства, снижается в 10 регионах России, в 67 субъектах она растет.

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