ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: население недостаточно информировано о пандемии

18:16
  • среда
  • 21 июля 2021

Президент призвал незамедлительно решить проблемы с распределением вакцин

На совещании с членами правительства в среду президент России Владимир Путин высказал недовольство уровнем информированности в обществе о пандемии коронавируса и вакцинации.
Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса

"Конечно, идет большая работа по информированию населения, но все-таки жизнь показывает, что этой информированности недостаточно. Как это ни странно, тем не менее это так", - приводит слова главы государства ТАСС.

Вместе с тем президент призвал незамедлительно решить проблемы с доставкой и распределением доз вакцин. "Нужно еще раз вернуться к вопросам логистики и распределения. Нужно это просто своевременно распределять", - подчеркнул российский лидер.

Он уточнил, что был случай, когда в одном из регионов людям отказывали в инъекции, а на складах оставались доступные запасы препаратов.

Также Путин напомнил, что руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Как в свою очередь сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, лидерами по числу вакцинированных на 100 тысяч населения сегодня являются 11 регионов. Это в том числе Москва, Краснодарский край, Смоленская область и Республика Хакасия.

Заболеваемость, продолжила заместитель председателя правительства, снижается в 10 регионах России, в 67 субъектах она растет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.