Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

Чтобы снизить риск распространения коронавируса

Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила, что главный военно-морской парад в городе в этом году пройдет без зрителей.

"Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений - снизить риск заражения людей во время мероприятия", - приводит слова Башкетовой РИА "Новости".

Она добавила, что ведомство просит всех отнестись к этому решению с пониманием. Как уточнила глава управления, парад покажут по телевидению.

Главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля.

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