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Голикова рассказала о коллективном иммунитете в регионах

18:52
  • среда
  • 21 июля 2021

Москва приближается к показателю 60%

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в среду на совещании президента с членами правительства, что 17 регионов страны близки к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 60%.

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"Это Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа", - цитирует заместителя главы кабмина ТАСС.

Кроме того, Голикова заявила, что за последнее время темп вакцинации в России увеличился почти вдвое. Согласно действующему прогнозу властей, страна может добиться коллективного иммунитета на уровне 80% к 1 ноября.

На сегодняшний день число получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса россиян достигло 33,6 миллиона. Оба укола сделали 22,6 миллиона человек.

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