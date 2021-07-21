Собянин: Москва остается привлекательной для инвесторов

Мэр столицы провел встречу с представителями инвестиционного сообщества

Москва сохраняет высокую инвестиционную привлекательность. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе встречи с представителями инвестиционного сообщества.

"В Москве за 11 лет построен еще один большой, огромный, миллионный город", - сказал мэр столицы, уточнив, что за указанный промежуток времени в городе было возвели 100 миллионов квадратных метров недвижимости (это офисы, жилье, школы и другие объекты).

Собянин подчеркнул, что важной задачей при реализации различных проектов в городе является создание рабочих мест для москвичей. "Наша с вами общая задача - создание рабочих мест. В первую очередь, мы должны создавать качественные рабочие места для москвичей. <…> Должен сказать, что собравшиеся здесь несут огромную ответственность за будущее городов", - заключил он (цитата по АГН "Москва").

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в рамках программы стимулирования создания новых рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца инвесторы могут получить льготы под строительство объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров.

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