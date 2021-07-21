Минтруд назвал процент отказов в детской выплате

99,6% заявлений поступили в электронном виде

Число отказов в выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%, сообщил в ходе совещания президента с членами правительства министр труда Антон Котяков.

Он уточнил, что 99,6% заявлений поступили в электронном виде.

"Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок. И, соответственно, количество отказов в выплате", - цитирует главу ведомства РИА "Новости".

По словам Котякова, допустивший неточности при заполнении человек может повторно обратиться за выплатой до 1 ноября.

Выплату могут получить семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram