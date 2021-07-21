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Минтруд назвал процент отказов в детской выплате

19:18
  • среда
  • 21 июля 2021

99,6% заявлений поступили в электронном виде

Число отказов в выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%, сообщил в ходе совещания президента с членами правительства министр труда Антон Котяков.
На единовременную выплату школьникам направят более 200 млрд рублей

Он уточнил, что 99,6% заявлений поступили в электронном виде.

"Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок. И, соответственно, количество отказов в выплате", - цитирует главу ведомства РИА "Новости".

По словам Котякова, допустивший неточности при заполнении человек может повторно обратиться за выплатой до 1 ноября.

Выплату могут получить семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

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