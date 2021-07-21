США объявили о договоренности с ФРГ по "Северному потоку - 2"

В адрес России звучат угрозы новых санкций

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин достигли договоренности по "Северному потоку - 2", передает ТАСС.

Она уточнила, что ФРГ обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей.

Официальные детали будут обнародованы в ближайшие часы.

Ранее СМИ писали, что, согласно договоренности США и Германии, Берлин берет на себя обязательство принимать ответные меры, если Москва будет использовать поставки газа "в качестве оружия" против Украины. Речь идет о возможных ограничениях против российского энергетического экспорта.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. Реализация проекта находится на финальной стадии.

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