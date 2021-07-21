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В театре им. Ленсовета рассказали о самочувствии заболевшего ковидом Боярского

19:42
  • среда
  • 21 июля 2021

Актер пока остается под наблюдением врачей

Народный артист России Михаил Боярский, ранее госпитализированный в Санкт-Петербурге с диагнозом новая коронавирусная инфекция (COVID-19), продолжает оставаться под наблюдением врачей. Об этом изданию KP.RU ("Комсомольской правде") сообщили в театре им. Ленсовета.

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"Это ни в коем случае не означает, что ему стало хуже. Наоборот — состояние стабильное, никаких ухудшений и изменений не наблюдается", — заявили представители театра. Там указали, что не располагают информацией о сроках выписки артиста.

О том, что 71-летний артист проходит лечение от COVID-19 в одном из городских стационаров, стало известно в середине прошлой недели. Тогда в театре сказали, что болезнь у Боярского протекает в легкой форме, потому что ранее он привился от коронавируса, передает ТАСС.

Известно, что Боярский привился в феврале вакциной "Спутник V".

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