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Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с наводнением в Китае

19:59
  • среда
  • 21 июля 2021

Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавши

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину, сообщили в среду в Кремле.
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Российский лидер выразил соболезнования по поводу последствий наводнений в провинции Хэнань.

"Президент передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу погибли не менее 25 человек. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Всего из-за обильных ливней и наводнений с 16 июля пострадали 1,24 миллиона жителей провинции Хэнань.

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