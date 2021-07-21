Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с наводнением в Китае

Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавши

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину, сообщили в среду в Кремле.

Российский лидер выразил соболезнования по поводу последствий наводнений в провинции Хэнань.

"Президент передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу погибли не менее 25 человек. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Всего из-за обильных ливней и наводнений с 16 июля пострадали 1,24 миллиона жителей провинции Хэнань.

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