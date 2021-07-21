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Белый дом назвал дату визита Зеленского в США

20:07
  • среда
  • 21 июля 2021

Он состоится в конце лета

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты 30 августа, передает сообщение Белого дома ТАСС.
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В американской администрации добавили, что визит Зеленского подтвердит поддержку США суверенитета Украины и "тесное сотрудничество в энергетике".

"Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее в среду было объявлено, что Вашингтон и Берлин достигли договоренности по "Северному потоку - 2". Москве грозят санкциями, если та будет использовать "газопровод как оружия против Украины".

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