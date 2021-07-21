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Среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей разыграли еще пять авто

20:40
  • среда
  • 21 июля 2021

Победители получат машины Renault Logan

В эфире телеканала "Москва 24" объявили имена пятерых москвичей, которые получат автомобили Renault Logan. Горожане выиграли машины в ходе акции, проводимой по средам среди привитых от коронавируса.
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

Победителей розыгрыша определили методом случайного выбора среди тех, кто получил первый компонент с 12 по 18 июля. Триумфаторами стали Даниил Андреевич, Ирина Анатольевна, Ольга Борисовна, Юлия Валерьевна и Алена Алексеевна. Согласно закону, их фамилии раскрывать нельзя.

Победителям позвонят с номера +74958703600 и объяснят, как можно получить приз. Проверить, стали ли вы победителем акции, также можно на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что розыгрыш авто для привитых от ковида москвичей продлили до 15 августа. Для акции уже закупили 25 новых машин.

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