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Против напавшей на сына Стаса Пьехи возбудили дело

20:26
  • среда
  • 21 июля 2021

По статье о причинении легкого вреда здоровью

Как сообщил адвокат семьи певца Стаса Пьехи Сергей Жорин, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью против напавшей на семилетнего сына артиста женщины.
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"СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК, дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы", - приводит слова адвоката РИА "Новости".

Ранее бывшая супруга Пьехи Наталия рассказала, что ее сына и маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти.

Она уточнила, что мальчик проткнул карандашом надувной бассейн соседской семьи. Соседка в ответ подошла к ребенку, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на крики Пети бабушка получила сильный удар по руке.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело "при наличии оснований".

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