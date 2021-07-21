Против напавшей на сына Стаса Пьехи возбудили дело

По статье о причинении легкого вреда здоровью

Как сообщил адвокат семьи певца Стаса Пьехи Сергей Жорин, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью против напавшей на семилетнего сына артиста женщины.

"СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК, дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы", - приводит слова адвоката РИА "Новости".

Ранее бывшая супруга Пьехи Наталия рассказала, что ее сына и маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти.

Она уточнила, что мальчик проткнул карандашом надувной бассейн соседской семьи. Соседка в ответ подошла к ребенку, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на крики Пети бабушка получила сильный удар по руке.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело "при наличии оснований".

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