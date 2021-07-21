Пожары, вакцинация и цены на продукты: главное из совещания Путина с кабмином

Основная задача - повышение темпов вакцинации

Повышение темпов вакцинации в стране сейчас является основной задачей. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент при этом подчеркнул, что навязывать прививки нельзя, и россиян следует убедить в их необходимости. Рассматривались и другие вопросы требующие оперативного реагирования. В частности, цены на продовольствие. Владимир Путин поручил антимонопольной службе активнее мониторить ситуацию в торговых сетях. Началось совещание с обсуждения ситуации с природными пожарами.

Аномальная жара, сухие грозы и отсутствие дождей. Итог ненастного лета - печальный, но закономерный: огнем охвачены леса на гигантской территории во многих регионах - от северо-запада страны до восточной Сибири.

"В этом году вряд ли было возможно избежать этой беды вообще, однако в ряде регионов всё-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. Но не везде это удалось сделать, во всяком случае, так, как хотелось бы, в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удалённостью этих мест, где разбушевались пожар и огонь. Запредельная жара потребовала значительных усилий экстренных служб. Прошу доложить о ситуации с лесными пожарами и о том, как работают пожарные структуры в регионах, обеспечены ли они всем необходимым", - сказал Путин.

"На сегодняшний день действует свыше 400 очагов пожаров, из которых 85 локализованы. Обстановка в целом остаётся сложной, и прогноз, к сожалению, неблагоприятный. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров", - заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Природные пожары бушуют в Карелии, Якутии Челябинской области. Кое-где огонь вплотную подступает к жилым домам. Из-за смога стало трудно дышать. На месте работают сотрудники МЧС, в том числе из соседних регионов, специалисты Авиалесоохраны и волонтеры. Пожары обнажили серьезную проблему - состояние лесов. И там, где их площадь огромная, регионы самостоятельно, без федеральной поддержки не справляются.

"Есть еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень. Как вы относитесь к этой идее?" – спросил президент России.

"Мы, конечно же, поддерживаем такое предложение, Владимир Владимирович", - ответил глава Якутии Айсен Николаев.

"Давайте мы это пометим для себя. И я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения", - сказал Путин.

Охрана лесов - сложнейшая задача. Квалифицированных кадров не хватает. И это еще одна проблема.

"Есть некомплект, старение оперативного состава, особенно высококвалифицированного, практически все руководители - это люди уже предпенсионного возраста и, на наш взгляд, надо усилить социальную защищенность статус сотрудников лесоохраны", - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В случае необходимости помочь регионам готовы в Минобороны. Путин поручил проработать вопрос о дополнительном привлечении военных для борьбы с огнем. Не менее важно, отметил президент, поддержать пострадавших.

"Конечно, нужно обязательно довести до конца все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших. Имеются в виду выплаты, которые людям полагаются, возведение новых жилых строений вовремя. И, конечно, нужно до холодов постараться это сделать", - сказал глава государства.

Еще одна острая тема, затронутая на совещании, - борьба с коронавирусом. Обстановка сложная во всем мире, и победить вирус можно только сообща. Но на Западе почему-то этого никак не поймут.

"Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою и чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются, безусловно, безопасными и эффективными. Наша главная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации", - обратился Путин к участникам заседания.

Вирус из центральных регионов, докладывает вице-премьер Татьяна Голикова, в частности, из Москвы, постепенно смещается в регионы. Ситуация остается напряженной. Единственный выход - вакцинация. Первым компонентом привились уже более 33 миллионов человек, почти 22 миллиона прошли процедуру полностью.

"Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. Такую задачу по прививке, хотя бы первым компонентом, ставим к 1 ноября 2021 года, имея в виду, в том числе, и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших", - сказал вице-премьер Татьяна Голикова.

Прививочную кампанию нужно расширять, не перегибая палку. В частности, в отношении тех, кому вакцинация противопоказана, замечает президент.

"Нужно, безусловно, следить за правами тех людей, которые озабочены вот этой кампанией в связи с имеющимися у них какими-то хроническими заболеваниями, которые не дают возможности поставить эту прививку", - указал Путин.

Вопросы продовольствия - тоже в центре внимания на совещании. Цены на "борщевой набор" серьезно выросли, причем не только в России, а во всем мире. Но к сентябрю ситуация нормализуется. Сейчас уже идет сбор овощей, но важно, чтобы отечественная продукция попала на прилавки. Кроме того, российский рынок должен быть открыт для продукции из Средней Азии.

"Фитосанитарные нормы надо соблюдать, но нельзя допустить, чтобы они использовались как рычаг для того, чтобы отдавливать конкурентов и не пускать на наши рынки", - заявил президент России.

Пандемия больно ударила по малому и среднему бизнесу. И в тех регионах, где будут вводиться ограничения в связи со сложной эпидобстановкой, предпринимателей решено продолжать поддерживать. Помощь предусмотрена и для семей, где есть школьники. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей.

"Поступило уже свыше 11 миллионов заявлений на 15,5 миллиона детей. Абсолютное большинство - 99,6% от этих заявлений - поступило в электронном виде, и только 45 тысяч заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда. Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок и, соответственно, количество отказов в выплате. Оно составило менее одного процента", - сказал Антон Котяков, министр труда и социальной защиты.

В завершении совещания Владимир Путин выразил надежду, что вся эта масштабная работа будет выполнена качественно и в срок.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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