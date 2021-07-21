Собянин отметил высокую привлекательность столицы для инвесторов

Мэр подвел итоги реализации проектов, которые комплексно развивают столицу

За последние десять лет в Москве построено 96,5 миллиона квадратных метров недвижимости, при этом большая часть - за счет средств инвесторов. Итоги реализации проектов, которые комплексно развивают столицу, сегодня подвел на встрече с представителями крупных компаний Сергей Собянин. Он заявил, что Москва остается привлекательной для инвесторов. Мэр также осмотрел новостройку в Солнцеве, возведенную по программе реновации, и вручил ключи новоселам.

В современном доме есть, где разгуляться фантазии. Раздельный санузел, лоджия, просторная кухня. В новостройку семья Рыжиковых переезжает из ветхой пятиэтажки. Ключи вручает Сергей Собянин. Для Солнцева это здание стало знаковым. И не только потому, что здесь это первый дом, построенный по программе реновации. Возведен он по индивидуальному проекту.

На встрече с клубом инвесторов Москвы Сергей Собянин подчеркнул: город только приветствует стремление застройщиков переключиться с типовых объектов на интересные архитектурные решения.

"Вот этот дом, который построен в Солнцеве, он на весь район, вот этот дом, самый лучший. Его видно со всех сторон. Район из-за него по-другому смотрится. И нам не стыдно, что этот дом появился вместо хрущевок", - оценил объект мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил: раньше из хрущевок переселяли, по сути, в такие же, хоть и поновее, но морально устаревшие панельки. С 2012 года начался переход к новой концепции. Она заключается не только в строительстве домов другого качества и конструктивных особенностей, а в комплексном подходе к застройке.

"Сами дома по своей структуре - уже не дома, а, по сути дела, многофункциональные центры, которые насыщены объектами малого бизнеса, торговли, услугами. Очень важно, что наша комплексная застройка постепенно уходит от советских традиций спальных районов, где дома натыканы как отдельные какие-то стоящие объекты, в которых реальной общественной жизни не существует. Сегодня мы видим, что появляется большое количество проектов, где можно не только приехать и поспать, но все там рядом: работа, объекты культуры, парки первоклассные, объекты спорта и так далее", - сказал Собянин.

Примеры ультрасовременных социальных проектов самой разной направленности сегодня можно найти в каждом районе Москвы. Легендарный стадион "Динамо" после реконструкции стал не просто стадионом, а гигантским спорткомплексом с ареной-трансформером для хоккея, баскетбола и концертов. На территории "Лужников" благодаря частным инвестициям появился Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. А на улице Народного Ополчения - учебное заведение будущего уже здесь, в настоящем. Гимназия "Хорошкола" состоит из сплошных инноваций, начиная от методики преподавания, заканчивая вспомогательными тренажерами и технологиями.

"Созданы удивительно качественные условия благодаря заказчику, который ставил задачу, для 700 детей. Учителя, робототехника, IT-технологии, спортивные залы внутри помещений, снаружи. Мы очень удивлялись, когда нам заказчик ставил такие удивительные задачи, которые мы раньше не выполняли. А потом эти новые знания переходят в другие школы, в другие детские сады, в другие поликлиники города", - заявил гендиректор компании-застройщика Алексей Добашин.

На встрече с клубом инвесторов Москвы Сергей Собянин привел несколько примеров качественно иной застройки. Территория бывшего автозавода ЗИЛ была самой большой заброшенной промзоной в мегаполисе. Сейчас там создают, по сути, город в городе со своими улицами, набережной и парками. И таких проектов должно стать больше, по словам мэра. Главные составляющие: комплексная концепция и рабочие места.

"Очень важно, что мы все больше и больше от точечной застройки переходим к освоению больших территорий, промышленных. Мы половину уже всего жилья комплексной застройки застраиваем именно на промышленных территориях, стараясь при этом сохранить и количество рабочих мест, которые там находятся. Что очень важно. Наша с вами общая задача - сбалансировать жилье, нежилье, создание рабочих мест, причем, рабочих мест не для мигрантов из Вьетнама или Таджикистана, ничего против них не имею, но, в первую очередь, мы должны создавать качественные рабочие места для москвичей", - обратился к инвесторам Собянин.

По словам представителей клуба инвесторов Москвы, от вынужденного коронавирусного простоя они практически оправились. Объём строительства в этом году уже на 5% превысил темпы 2020 года. Про качество и дизайн тоже не забывают.

"С Вашей подачи вес застройщики сейчас проводят работу с Москомархитектуры, с непосредственным участием главного архитектора города создаем новый дизайн городской застройки, который позволяет создать наиболее гармоничную иерархичную застройку города. Сейчас Москва входит в тройку самых привлекательных городов мира по привлекательности для жителей. Это рейтинг мегаполисов мира "Бостон Консалтинг Групп". А при этом по параметрам качества для жизни Москва занимает первое место в их рейтинге", - сказал Сергей Гордеев, председатель клуба инвесторов Москвы.

За десять лет члены клуба инвесторов построили 40 миллионов квадратных метров недвижимости в столице. Совместно с ними город реализует ряд проектов с комплексными задачами: сбалансированная застройка районов и промышленных пустошей, создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. Уже подписаны договоры о развитии промзон Кунцево, Октябрьское поле и Коровино. По итогам реализации программы "Индустриальные кварталы", помимо жилья и коммерческой недвижимости, в столице будет создано порядка полумиллиона рабочих мест, а бюджет получит 3 триллиона рублей налоговых поступлений.

Лилия Акиньшина, Виктор Прокушев, Алекснадр Званцев, "ТВ Центр".

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