Что известно о сделке США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Отделить экономику от политики сторонам так и не удалось

США продолжают считать "Северный поток-2" инструментом расширения влияния России. Об этом заявил Госдепартамент США, подтвердив при этом, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по газопроводу. В Кремле в очередной раз подчеркивают: газопровод - это исключительно коммерческий проект. И Россия никогда не использовала его для оказания давления на страны Европы.

Называя это соглашение историческим, американская пресса в красках описывает, чего стоило такое решение Джо Байдену. По чьей доброй воле США отказываются от новых санкций против “Северного потока-2”, позволив Германии реализовать крайне выгодный для нее экономический проект. Вот он - благородный президент-демократ, считающийся с интересами европейских партнеров. Хотя что еще было делать Джо Байдену. Как он сам уже не раз заявлял - ограничительные меры остановить строительство газопровода так и не смогли.

"Моя позиция по "Северному потоку - 2" известна в течение определенного времени. Но к тому моменту, когда я стал президентом, этот проект был завершен уже на 90%, вводить санкции против него не имело никакого смысла", - сказал Байден.

Но просто так отказаться от ограничительных мер Белый дом, разумеется, не может. На Байдена давят и владельцы компаний по производству сжиженного газа и их лоббисты в Сенате. С трибуны которого по-прежнему кричат о том, что “Северный поток” дает Москве новый инструмент влияния. А еще снижает необходимость в транзите газа через Украину, судьба которой стала так дорога Вашингтону, что тот в обмен на отказ от незаконных санкций вынуждает Берлин дать целый ряд гарантий. В том числе, продлить транзитный договор между “Газпромом” и “Нафтогазом”. Хотя ни Германия, ни тем более США, напомнили в российском МИДе, вообще не являются сторонами переговорного процесса.

"Из того, что "утекло" в СМИ, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна… Посмотрим, как это будет окончательно оформлено", - заявил в интервью "Интерфаксу" Сергей Лавров, глава МИД России.

Оформлено - хотя, по данным СМИ, и весьма общими фразами - еще одно обязательство. Германия, должна инициировать общеевропейские санкции против России, если Москва будет использовать энергоресурсы для давления на Украину. Хотя в Кремле много раз повторяли, что “Северный поток” – это проект сугубо экономический. Ведь поставлять газ напрямую и для продавца, и для покупателей надежнее и дешевле. Но в Вашингтоне продолжают видеть в этом геополитику.

Хотя даже если бы это было правдой - спрашивают у представителя Госдепа американские журналисты, - то с каких пор стало незаконным?

Из разговора репортера AP Мэтью Ли и представителя Госдепа Неда Прайса:

- Бесчисленное количество американских проектов являются геополитическими, согласны? А вы используете этот термин, как что-то запретное! - Конечно, нет! Мы не собирались использовать термин “геополитический”… - Как это не собирались?! Вы его постоянно используете! Все время! - Для нас это больше, чем газопровод… - Да! Так же, как и ваша кампания против Huawei и 5G, и еще другие. Вы же не можете сказать, что Россия не может иметь геополитических проектов просто потому, что вам они не нравятся? - Не знаю, не думаю, подождите... Для нас это геополитический проект, который распространяет влияние России на Украине и в других частях Европы! Следующий вопрос.

А Вашингтону, конечно, хотелось бы оставить украинские власти под собственным контролем. Поэтому в соглашение добавили еще один пункт. Об инвестициях в газотранспортную систему Украины. Причем, возражения от Киева уже не принимаются. Недаром соглашение заключают еще до визита украинского президента в США. Зеленский ждал его еще с начала июля. Но только сегодня Белый дом назначил дату - 30 августа. Зато, как пишут СМИ, нашел время отправить в Киев дипломатическую весточку недвусмысленного содержания: "В разгар напряжённых переговоров с Берлином по спорному трубопроводу из Россию в Германию администрация Байдена просит дружественную страну сдерживать своё недовольство, воздержаться от критики предстоящего соглашения. Официальные лица США указали, что публичное выступление против данного соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. И Украина от этого не в восторге (источник цитаты - Politico)".

Хотя вообще сам факт такого соглашения, говорят эксперты, выглядит абсурдно. Ведь Запад постоянно указывал Москве, что главное – отделить энергетику от политики. А теперь сам прочно увязывает одно с другим.

"Вообще-то у "Газпрома" должно быть право выбирать, по какому маршруту он поставляет газ. Это его коммерческий выбор. Поставки через "Северный поток – 2" просто дешевле для "Газпрома". На каком основании Европейский союз и уж тем более США будут заставлять нас продолжать ненужный нам экспорт через Украину - это большой вопрос", - прокомментировал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

И решать его еще только предстоит. Тем временем строительство первой нитки газопровода из России в Германию в обход Украины уже завершено. В августе она будет готова полностью и начнёт действовать в тестовом режиме.

Екатерина Выскребенцева, Валерия Рождественская. "ТВ Центр".

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