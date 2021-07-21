Патриарх Кирилл освятил восстановленный собор в Казани

Храм воссоздан на народные средства

В День Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый православными христианами, в столице Татарстана освятили собор, названный в честь этой святыни. Торжественную церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что храм воссоздан на народные средства. Построенный в начале XIX века собор в 1932 году был разрушен. Теперь он восстановлен в первоначальном виде.

Несколько тысяч верующих сегодня утром прошли крестным ходом с Казанской иконой Божией матери из Благовещенского собора Казанского Кремля к воссозданному храму, названному в честь этой иконы. В 1579 году в городе случился пожар. Десятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица, она велела искать икону на пепелище. Ее нашли на глубине метра в том месте, где и указала святая. С тех пор 21 июля каждый год Русская церковь отмечает День явления Казанской иконы. На этом месте сначала построили часовню, потом - деревянный храм. Каменный возвели в 1808 году. В 1904 году украли икону. Где она находится, до сих пор неизвестно. В советские годы разрушили и храм. О том, чтобы восстановить святыню заговорили еще в 2005 году, когда список иконы Казанской Божией матери передали в Казань из Ватикана. Восстановлением храма занимались последние пять лет. Сегодня собор освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Конечно, это историческое событие. Потому что те, кто уничтожали святые места, на этом историческом месте, в свое время были глубоко убеждены в том, что они делают доброе дело, что они освобождают людей от каких-то там предрассудков. И вот мы сегодня с вами свидетели того, как на том месте, где не предполагалось вообще никаких проявлений религиозной жизни, освещен этот величественный кафедральный собор. Как памятник духу, мужеству, силы и веры нашего народа", - сказал патриарх Кирилл.

Храм возвели на прежнем месте. Это точная копия того, что был разрушен в 30-е годы прошлого века. Сложнее было воссоздавать росписи, ведь сохранилось всего несколько фотографий внутреннего убранства.​

"Сегодняшний день, я уверена, навсегда войдет в историю Русской православной церкви и нашего Отечества как настоящее торжество веры. Веры, которая сильнее всех невзгод и препятствий. Веры, без которой мы не мыслим нашей жизни и нашей судьбы", - заявила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

Икона Казанской Божьей матери - одна из самых почитаемых. На нее возлагали надежды в самые сложные времена. ​Перед ней молились не только ополченцы во главе с Мининым и Пожарским, войско Петра I перед Полтавской битвой, но и сам Кутузов накануне Бородинского сражения. В новом соборе рядом с Казанской иконой из Ватикана будет храниться серебряная риза, в которой до момента похищения в 1904 году находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, явленная в Казани в XVI веке.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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