Путин и Меркель провели телефонный разговор

Обсуждался в том числе "Северный поток - 2"

В правительстве ФРГ в среду сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Уточняется, что стороны обсудили газопровод "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину.

Кроме того, одной из тем беседы стала реализация минских соглашений по Украине. Также лидеры затронули другие двусторонние вопросы.

Ранее было объявлено, что Вашингтон и Берлин достигли договоренности по "Северному потоку - 2". Москве грозят санкциями, если та будет использовать "газопровод как оружие против Украины".

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