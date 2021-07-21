Путин и Меркель провели телефонный разговор

Обсуждался в том числе "Северный поток - 2"
В правительстве ФРГ в среду сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Уточняется, что стороны обсудили газопровод "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину.
Кроме того, одной из тем беседы стала реализация минских соглашений по Украине. Также лидеры затронули другие двусторонние вопросы.
Ранее было объявлено, что Вашингтон и Берлин достигли договоренности по "Северному потоку - 2". Москве грозят санкциями, если та будет использовать "газопровод как оружие против Украины".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram