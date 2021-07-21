Глава NASA прокомментировал запуск российского модуля на МКС

Россия и США продолжают сотрудничество в космосе

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон назвал российский многоцелевой лабораторный модуль "Наука", который в среду отправили на МКС, важным компонентом для станции.

"Они продолжают быть нашими партнерами и вместе с нами поддерживают работу этой космической станции, проводят эксперименты", - подчеркнул глава NASA в беседе с The Washington Post.

Нельсон напомнил, что взаимодействие в космосе между США и СССР, а затем Россией, началось с программы "Союз - Аполлон" в 1975 году.

"Вплоть до сегодняшнего дня у нас сохраняется это сотрудничество", - добавил он.

Вместе с тем Нельсон уточнил, что конкурируют Штаты в космосе с Китаем. Пекин, считает руководитель NASA, должен брать пример с Москвы - быть более прозрачным и открытым для сотрудничества.

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