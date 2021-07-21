Кремль поделился деталями разговора Путина с Меркель

Беседа состоялась по инициативе Германии
В среду по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, рассказали в Кремле.
Российский лидер еще раз передал канцлеру соболезнования в связи с наводнениями на западе ФРГ, повлекшими многочисленные человеческие жертвы. Со своей стороны Меркель выразила надежду, что российским властям в ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии.
"Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток - 2". Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта", - добавили в Кремле.
Кроме того, Путин обсудил с Меркель возможность продления после 2024 года соглашения о транспортировке газа через украинскую территорию между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".
Также президент России обратил внимание канцлера на принятый Верховной Радой дискриминационный закон "О коренных народах Украины". Подчеркнута и необходимость выполнения Киевом минских соглашений.
Завершая беседу, лидеры условились о продолжении личных контактов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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