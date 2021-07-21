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Суд арестовал начальника ГИБДД Ставрополья

22:02
  • среда
  • 21 июля 2021

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов арестован Ессентукским городским судом, передает РИА "Новости".
Кадры роскошного жилища главы ГИБДД по Ставрополью

"Сафонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - уточнили в суде.

Ранее было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет за деньги изготавливала пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье.

Общая сумма взятки оценивается более чем в 19 миллионов рублей.

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

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