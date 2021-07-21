Суд арестовал начальника ГИБДД Ставрополья

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов арестован Ессентукским городским судом, передает РИА "Новости".

"Сафонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - уточнили в суде.

Ранее было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет за деньги изготавливала пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье.

Общая сумма взятки оценивается более чем в 19 миллионов рублей.

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

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