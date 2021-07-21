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Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

22:28
  • среда
  • 21 июля 2021

Ранее этот закон жестко раскритиковал Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины", сообщила администрация главы государства.

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Документ, сказано в тексте, направлен на "защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с государством".

"Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки", - говорится в законе.

Эти народы, согласно тексту, имеют право на "самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов страны".

Ранее во время прямой линии Владимир Путин особо остановился на этом законе, назвав его примером недружественного настроя нынешней киевской администрации по отношению к России. Глава государства отметил тот факт, что не упомянули русских, проживающих на территории Украины.

"Это вообще просто уму непостижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, а теперь они объявляются некоренными", - заметил российский лидер.

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