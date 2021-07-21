"Это не структура ЦИК": что известно о центрах видеонаблюдения за выборами

Первые детали раскрыл зампред Центризбиркома Николай Булаев

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что центры общественного видеонаблюдения за выборами станут независимыми от ЦИК структурами.

"Я бы хотел подчеркнуть, что центры наблюдения будут являться верхней структурой для всех, кто работает в качестве наблюдателей в участковых комиссиях, территориальных комиссиях и избирательных комиссиях. Центр наблюдения – это не структура Центральной избирательной комиссии или какой-либо другой избирательной комиссии. Это самостоятельная, независимая структура. Единственную задачу, которую мы ставим перед собой как ЦИК — обеспечить максимально технические возможности для того, чтобы центр был эффективен и современен с точки зрения отображения того, что происходит на избирательных участках. Это важная вещь, которую я хотел бы подчеркнуть. Это не наше структурное подразделение, это структурное подразделение, в котором, видимо, вероятнее всего, будут участвовать региональные Общественные палаты и иные наблюдательские сообщества, для которых эта площадка будет абсолютно бесплатно предоставлена. На этой площадке можно будет максимально наблюдать и оценивать за теми процессами и событиями, которые происходят и в УИКах, и в ТИКах", — заявил Булаев.

Ранее ЦИК изменил порядок видеонаблюдения на выборах 17-19 сентября. Доступ через служебный онлайн-портал получат сотрудники ЦИК, УИК и ТИК, а также партии и кандидаты. При этом наблюдатели, журналисты и другие участники политического процесса должны будут очно посетить либо инфоцентр в здании ЦИК, либо специальные центры общественного видеонаблюдения, которые заработают в 85 регионах и на федеральной территории "Сириус". Технической стороной вопроса по организации данных центров займутся в Минцифры.

"Центры наблюдения позволят партиям, вне зависимости от их количественной составляющей, вне зависимости от их административных и финансовых возможностей, представить во всех 86 центрах... 86-й — это у нас центр "Сириус", отдельное для нас сегодня избирательное пространство, федеральная территория "Сириус", там тоже проходят выборы и выборы в Госдуму, и выборы совета территории "Сириус". И вот 85 субъектов Российской Федерации. В этих центрах наблюдения могут принять участие представители всех партий, желающих смотреть в режиме онлайн, анализировать всё, что происходит, принимать решения по тем нарушениям, которые, возможно, будут, или анализ этих нарушений, которые им представляют здесь и сейчас. Не потом, когда пройдет срок, а здесь и сейчас мы можем дать возможность каждому заинтересованному наблюдателю увидеть, что на самом деле происходило, дать правовую оценку и принять адекватное и немедленное решение", — отметил Булаев на заседании ЦИК 14 июля.

Видеотрансляция с избирательных участков на выборах в сентябре будет доступна для всех участников избирательного процесса, неоднократно подчеркивали в ЦИК, однако критики новой системы уверены, что права граждан будут ущемлены. Партия "Яблоко" подала иск против Центризбиркома в Верховный суд.

Из презентации ЦИК следует, что в этом году видеонаблюдением будет охвачено порядка 50 тысяч участков, где голосуют более 80% избирателей. Записи с камер будут храниться в течение одного года.

Видео: зампред ЦИК Николай Булаев рассказал о центрах видеонаблюдения

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