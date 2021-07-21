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"Это не структура ЦИК": что известно о центрах видеонаблюдения за выборами

23:24
  • среда
  • 21 июля 2021

Первые детали раскрыл зампред Центризбиркома Николай Булаев

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что центры общественного видеонаблюдения за выборами станут независимыми от ЦИК структурами.

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"Я бы хотел подчеркнуть, что центры наблюдения будут являться верхней структурой для всех, кто работает в качестве наблюдателей в участковых комиссиях, территориальных комиссиях и избирательных комиссиях. Центр наблюдения – это не структура Центральной избирательной комиссии или какой-либо другой избирательной комиссии. Это самостоятельная, независимая структура. Единственную задачу, которую мы ставим перед собой как ЦИК — обеспечить максимально технические возможности для того, чтобы центр был эффективен и современен с точки зрения отображения того, что происходит на избирательных участках. Это важная вещь, которую я хотел бы подчеркнуть. Это не наше структурное подразделение, это структурное подразделение, в котором, видимо, вероятнее всего, будут участвовать региональные Общественные палаты и иные наблюдательские сообщества, для которых эта площадка будет абсолютно бесплатно предоставлена. На этой площадке можно будет максимально наблюдать и оценивать за теми процессами и событиями, которые происходят и в УИКах, и в ТИКах", — заявил Булаев.

Ранее ЦИК изменил порядок видеонаблюдения на выборах 17-19 сентября. Доступ через служебный онлайн-портал получат сотрудники ЦИК, УИК и ТИК, а также партии и кандидаты. При этом наблюдатели, журналисты и другие участники политического процесса должны будут очно посетить либо инфоцентр в здании ЦИК, либо специальные центры общественного видеонаблюдения, которые заработают в 85 регионах и на федеральной территории "Сириус". Технической стороной вопроса по организации данных центров займутся в Минцифры.

 

"Центры наблюдения позволят партиям, вне зависимости от их количественной составляющей, вне зависимости от их административных и финансовых возможностей, представить во всех 86 центрах... 86-й — это у нас центр "Сириус", отдельное для нас сегодня избирательное пространство, федеральная территория "Сириус", там тоже проходят выборы и выборы в Госдуму, и выборы совета территории "Сириус". И вот 85 субъектов Российской Федерации. В этих центрах наблюдения могут принять участие представители всех партий, желающих смотреть в режиме онлайн, анализировать всё, что происходит, принимать решения по тем нарушениям, которые, возможно, будут, или анализ этих нарушений, которые им представляют здесь и сейчас. Не потом, когда пройдет срок, а здесь и сейчас мы можем дать возможность каждому заинтересованному наблюдателю увидеть, что на самом деле происходило, дать правовую оценку и принять адекватное и немедленное решение", — отметил Булаев на заседании ЦИК 14 июля.

Видеотрансляция с избирательных участков на выборах в сентябре будет доступна для всех участников избирательного процесса, неоднократно подчеркивали в ЦИК, однако критики новой системы уверены, что права граждан будут ущемлены. Партия "Яблоко" подала иск против Центризбиркома в Верховный суд.

Из презентации ЦИК следует, что в этом году видеонаблюдением будет охвачено порядка 50 тысяч участков, где голосуют более 80% избирателей. Записи с камер будут храниться в течение одного года.

Видео: зампред ЦИК Николай Булаев рассказал о центрах видеонаблюдения

 
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Презентация ЦИК о видеонаблюдении на выборах
Презентация ЦИК о видеонаблюдении на выборах
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