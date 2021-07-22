Байден заявил о невозможности остановить "Северный поток - 2"

Проект почти завершен

Строительство трубопровода "Северный поток - 2" завершено на 99 процентов, и ничто его не остановит. Об этом заявил президент США Джо Байден.

При этом, по словам Байдена, есть "обязательство" от Германии отреагировать на действия России, если это будет необходимо", передает РИА Новости слова американского лидера.

В среду по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как отметили в Кремле, лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода. Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram