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Байден заявил о невозможности остановить "Северный поток - 2"

08:13
  • четверг
  • 22 июля 2021

Проект почти завершен

Строительство трубопровода "Северный поток - 2" завершено на 99 процентов, и ничто его не остановит. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Что известно о сделке США и ФРГ по "Северному потоку-2"

При этом, по словам Байдена, есть "обязательство" от Германии отреагировать на действия России, если это будет необходимо", передает РИА Новости слова американского лидера.

В среду по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как отметили в Кремле, лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода. Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

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