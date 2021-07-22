Китай отказался от антинаучного расследования происхождения COVID

Методы ВОЗ Пекин не устраивают

Власти Китая отказались следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении COVID-19.

Замглавы госкомитета здравоохранения Цзэн Исинь заявил, что план "не уважает науку и здравый смысл".

"Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса", - сказал он на пресс-конференции (цитата по "РИА Новости").

Исинь подчеркнул, что вторая фаза расследования должна основываться на выводах, сделанных после первой фазы.

Ранее в ВОЗ заявили, что теорию о вероятной связи между пандемией и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. По словам главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, Китай не дает полный доступ к первичным данным о распространении вируса.

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