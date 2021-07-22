ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач рассказала, как страх перед вакцинацией влияет на самочувствие

08:31
  • четверг
  • 22 июля 2021

Сильный стресс может вызвать психосоматические побочные эффекты

Страх перед вакцинацией может стать причиной появления после прививки психосоматических побочных эффектов. Как этого избежать, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова.

Среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей разыграли еще пять авто
Вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы

Пациенты, которые боятся уколов, после вакцинации могут ощущать симптомы побочных эффектов, которых в другом случае могло и не быть. Медик назвала это "реакцией протеста" и объясняла, что перед прививкой человек сам себя программирует на негатив.

"Известно, что невротический подъем температуры — это 37,2-37,6. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 градусов. Но только на короткое время. Вообще, если человек настроен категорически против прививки, то, конечно, возможны психосоматические реакции", - заявила Зуйкова.

Она рекомендовала перед вакцинацией проанализировать свое самочувствие и вспомнить, как организм реагирует на сильный стресс.

"У каждого взрослого уже есть определенный набор таких реакций: перестанет спать, станет плакать, повысится тревожность, начнутся панические атаки. И можно сказать человеку: если вы сейчас пойдете прививаться с нежеланием и страхом, то у вас может возникнуть психосоматическая реакция. Успокойтесь, подождите, подумайте, подготовьтесь, потому что когда человек чего-то боится, то и увеличивается вероятность, что это произойдет", - подчеркнула врач.

Если справиться с волнением не получается, то за пару дней перед вакцинацией можно принять валериану, пустырник или валокордин, передает Радио Sputnik.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.