Врач рассказала, как страх перед вакцинацией влияет на самочувствие

Сильный стресс может вызвать психосоматические побочные эффекты

Страх перед вакцинацией может стать причиной появления после прививки психосоматических побочных эффектов. Как этого избежать, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова.

Пациенты, которые боятся уколов, после вакцинации могут ощущать симптомы побочных эффектов, которых в другом случае могло и не быть. Медик назвала это "реакцией протеста" и объясняла, что перед прививкой человек сам себя программирует на негатив.

"Известно, что невротический подъем температуры — это 37,2-37,6. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 градусов. Но только на короткое время. Вообще, если человек настроен категорически против прививки, то, конечно, возможны психосоматические реакции", - заявила Зуйкова.

Она рекомендовала перед вакцинацией проанализировать свое самочувствие и вспомнить, как организм реагирует на сильный стресс.

"У каждого взрослого уже есть определенный набор таких реакций: перестанет спать, станет плакать, повысится тревожность, начнутся панические атаки. И можно сказать человеку: если вы сейчас пойдете прививаться с нежеланием и страхом, то у вас может возникнуть психосоматическая реакция. Успокойтесь, подождите, подумайте, подготовьтесь, потому что когда человек чего-то боится, то и увеличивается вероятность, что это произойдет", - подчеркнула врач.

Если справиться с волнением не получается, то за пару дней перед вакцинацией можно принять валериану, пустырник или валокордин, передает Радио Sputnik.

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