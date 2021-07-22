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Режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили за шутку про Холокост

08:34
  • четверг
  • 22 июля 2021

Ранее от работы отстранили музыканта Кэйго Оямаду

Режиссера церемонии открытия Олимпиады и Паралимпиады в Токио Кентаро Кобаяси отстранили из-за шутки о Холокосте.
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Поводом к увольнению стал видеоролик 1998 года, на которой Кобаяси, будучи членом комедийного дуэта Rahmens, предложил "поиграть в холокост", разбрасывая вырезанных из бумаги человечков.

"Выяснилось, что Кобаяси в своих прошлых выступлениях использовал фразы, в которых предметом насмешек стали болезненные факты из прошлого", - говорится в заявлении оргкомитета Олимпиады.

Глава оргкомитета Сэйко Хасимото принесла извинения в связи с инцидентом. Она отметила, что в настоящий момент ведется пересмотр всей церемонии открытия Олимпиады, которая начнется уже завтра.

Ранее команду организаторов Олимпиады покинул автор музыки Кэйго Оямада. Его раскритиковали за издевательства над детьми с ограниченными возможностями в прошлом.

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