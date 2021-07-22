Москвичей в четверг ожидает "скандинавская погода"

После изнурительного зноя в столицу пришла прохлада

Солнечная и "свежая", поистине скандинавская погода ожидается в Москве в четверг, 22 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона с запада, благодаря чему четверг выдастся солнечным, сухим, но северные ветры принесут к нам очередную порцию более прохладного воздуха, с температурным фоном на 2 градуса ниже положенной климатической нормы июля", - рассказал синоптик.

Несмотря на переменную облачность, бояться осадков жителям Москвы и Московской области не стоит. Столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов в столице и 19-24 градусов в Подмосковье. Атмосферное давление немного опустится ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

"Если охарактеризовать эту погоду, то я бы назвал ее скандинавский тип погоды, когда солнечно, без осадков, относительно свежо, но очень комфортно", - резюмировал Тишковец.

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