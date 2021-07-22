Ревакцинация стартовала во всех московских прививочных пунктах

Доступны вакцины "Спутник Лайт" и "Спутник V"

В Москве началась повторная вакцинация от коронавируса.

Ревакцинироваться можно во всех прививочных центрах столицы, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это 119 поликлиник, 45 павильонов "Здоровая Москва", центр госуслуг "Мои документы" и другие популярные общественные места.

Для прививки доступны однокомпонентный препарат "Спутник Лайт" и двухкомпонентный препарат "Спутник V".

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