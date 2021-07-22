Добровольцы помогают тушить лесные пожары в Якутии

В регионе сложная обстановка

Усилить группировки специалистов для борьбы с природными пожарами и обеспечить регионы дополнительной необходимой техникой - такие поручения попросил подготовить Владимир Путин накануне в ходе совещания с правительством. По данным Авиалесоохраны, в стране действует около 280 очагов возгорания. Самая сложная обстановка по-прежнему в Якутии. На помощь в тушении выходят добровольцы.

Дети провожают пожарных, проезжающих через их деревню на борьбу с огнём. Потому что и ребёнку понятно – они герои. В Якутии выгорело уже два с половиной миллиона гектаров леса – в 5,5 раз больше, чем в прошлом году. Помогают специалистам сейчас все – студенты, волонтёры, просто неравнодушные люди.

Пожарные, специалисты Авиалесоохраны, военные – около 2,5 тысяч человек. Все сражаются со стихией на земле и в воздухе. И всё равно пока обстановка остается сложной. Основная задача сейчас - отстоять от огня поселки. Особое внимание сейчас к Теюту, Кептину и Магарасу. В дыму столица республики и ещё 100 населённых пунктов. Смог дошёл уже до Сахалина и Аляски.

Режим ЧС действует в Карелии. В Сегежском районе вторые сутки пожарные, вместе с местными жителями не дают огню вновь подойти к домам в садовом товариществе.

Специалистам и добровольцам не приходится ждать помощи от погоды. Август обещает быть таким же засушливым, как июль.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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