ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Добровольцы помогают тушить лесные пожары в Якутии

11:42
  • четверг
  • 22 июля 2021

В регионе сложная обстановка

Усилить группировки специалистов для борьбы с природными пожарами и обеспечить регионы дополнительной необходимой техникой - такие поручения попросил подготовить Владимир Путин накануне в ходе совещания с правительством. По данным Авиалесоохраны, в стране действует около 280 очагов возгорания. Самая сложная обстановка по-прежнему в Якутии. На помощь в тушении выходят добровольцы.
Путин рассказал о сложностях при тушении лесных пожаров

Дети провожают пожарных, проезжающих через их деревню на борьбу с огнём. Потому что и ребёнку понятно – они герои. В Якутии выгорело уже два с половиной миллиона гектаров леса – в 5,5 раз больше, чем в прошлом году. Помогают специалистам сейчас все – студенты, волонтёры, просто неравнодушные люди.

Пожарные, специалисты Авиалесоохраны, военные – около 2,5 тысяч человек. Все сражаются со стихией на земле и в воздухе. И всё равно пока обстановка остается сложной.  Основная задача сейчас - отстоять от огня поселки. Особое внимание сейчас к Теюту, Кептину и Магарасу. В дыму столица республики и ещё 100 населённых пунктов. Смог дошёл уже до Сахалина и Аляски.

Режим ЧС действует в Карелии. В Сегежском районе вторые сутки пожарные, вместе с местными жителями не дают огню вновь подойти к домам в садовом товариществе.

Специалистам и добровольцам не приходится ждать помощи от погоды. Август обещает быть таким же засушливым, как июль.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Тушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
Самолет Бе-200 во время тушения лесного пожара
Самолет Бе-200 во время тушения лесного пожара
Природные пожары в Якутии
Природные пожары в Якутии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.