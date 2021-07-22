Закон о коренных народах: кто пострадал от дискриминации со стороны Киева?

Документ накануне подписал президент Украины

Еще одно грубое нарушение прав граждан - скандальный закон о коренных народах Украины. Его накануне подписал президент Владимир Зеленский. Русские, вопреки всякой логике и здравому смыслу, в списке не значатся.

Русские на Украине больше не коренные жители. Второй по численности нации не нашлось место в законе, который подписал Владимир Зеленский. И теперь скандальный документ должен вступить в силу.

Коренными признаются только три народа. Крымские татары, караимы и крымчаки. Закон будет защищать их права на самоопределение, политический статус, экономическое развитие. Русским, венграм, полякам, молдаванам отказано. Верховная Рада такой подход поддержала большинством голосов. По мнению большинства парламентариев, документ демонстрирует международному сообществу, что Украина - цивилизованное и толерантное государство.

"Это фундамент, который построен на принципах ООН в соответствии с международной практикой. Но с учетом особенностей Украины. Он позволит сосредоточиться на конкретных мероприятиях, которые гарантируют сохранение самобытности и обеспечат устойчивое развитие коренных народов", - заявил зампредседателя правительства Украины Алексей Резников.

В отношении русских эти принципы на Украине не действуют. Сначала запрет на обучение на родном языке. Потом давление на православную церковь и уничтожение общих ценностей. Президент Зеленский с подачи западных кураторов послушно выполнил еще один пункт в проекте "анти-Россия".

"Все, что касается русского языка, записано в основном документе моей страны и вашей под названием конституция Украины. Если государство топчется по собственной конституции, это плохо заканчивается, это ведет к расколу этого государства", - рассуждает политолог Дмитрий Спивак.

В своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" Владимир Путин отмечает - действия Киева можно сравнить с поступками нацистской Германии. И говорить о русских, как некоренном народе, глупо и некорректно. Да и сам закон не соответствует никаким нормам международного права.

Деление граждан на своих и чужих привело к тому, что Украина, в ненависти к русским воспитывает целое поколение. Нацистская символика и портреты карателей - обычное дело даже на игровых площадках. Недавно в Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу приняла участие команда названием "Гитлеровцы". Это не смутило ни местные власти, ни организаторов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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