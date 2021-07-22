В Европе противники вакцинации столкнулись с полицией

Количество заражений коронавирусом продолжает расти

Массовые выступления противников вакцинации прошли в ряде европейских стран. Количество заражений дельта-штаммом растёт с каждым днём, но жителей мегаполисов больше беспокоит защита своих гражданских свобод. В Афинах полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ. Войны идут и на международном уровне. Китай отказался принимать экспертов ВОЗ, обвинив организацию в предвзятости.

С крестами и иконами несколько тысяч жителей Афин идут в сторону площади перед парламентом. Массовое недовольство вызвало постановление правительства об обязательной вакцинации медицинских работников и персонала домов престарелых. С осени планируют прививать учителей. Греки опасаются: потом заставят и остальных. Шествие перестаёт быть мирным, когда полиция просит освободить проезжую часть. В стражей порядка тут же летят камни, бутылки и всё, что попадается под руку. Наиболее буйные в качестве оружия используют даже национальные флаги. Бойцы отвечают водомётами и слезоточивым газом.

Площадь зачищена, зачинщики задержаны. Но проблема осталась. Противники вакцинации всё чаще выходят на улицы, даже несмотря на то, что число новых случаев заражения дельта-штаммом ежедневно растёт. Схожая ситуация во Франции.

Выступления завершаются мирно. Главные битвы проходят в парламенте, где глава французского Минздрава перед лицом пугающей статистики призывает снова ужесточить ограничения.

"Мы предпочли индивидуализму принцип коллективной ответственности. Мы просим французский народ это принять. Давайте согласимся с этим и защитим французский народ", - заявил Оливье Веран.

Со вчерашнего дня в стране действует режим пропусков – посетителям общественных мест необходимо предъявить документ о вакцинации или результаты отрицательного теста. Новый законопроект предполагает обязательность прививок для медперсонала. Войны же дипломатические идут между Китаем и Всемирной организацией здравоохранения. В Пекине резко отказали ВОЗ в проведении второй фазы расследования происхождения коронавируса. Заподозрив в политизации процесса и игре на стороне США.

В Пекине не отрицают версии об искусственном происхождении Covid-19. Но вместо подозрений в адрес китайских вирусологов в Пекине предлагают ВОЗ обратить внимание на секретные лаборатории в США.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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