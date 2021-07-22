В России выявили 24 471 заразившихся коронавирусом за сутки

Скончались 796 пациентов

В России за сутки выявили 24 471 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Скончались 796, выписались из больницы - 22 660 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Общее число заболевших достигло 6 054 711, умерших - 151 501, выздоровевших - 5 427 457.

Всего в мире зафиксировано 192 005 075 случаев COVID-19. Умерли 4 127 062 человека, поправились 3 715 801 717 пациентов. Сложная ковидная ситуация остается в США, Индии и Бразилии.

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