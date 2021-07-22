В Москве от коронавируса вылечились еще 7 587 человек

За сутки зафиксировано 4 287 случаев заражения

В Москве за сутки 4 287 человек заразились коронавирусом. За всю пандемию выявлен 1 477 871 случай COVID-19.

От инфекции скончались 102 пациента (24 791 за весь период), побороли недуг 7 587 человек (1 312 545 за весь период), сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 24 471 случай заражения коронавирусом, 786 смертей, 22 660 выздоровевших.

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