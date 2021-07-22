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Татьяна Буцкая обсудила поддержку многодетных семей

11:52
  • четверг
  • 22 июля 2021

Важно повышать рождаемость

В Москве состоялся круглый стол "Семьи с детьми - основа будущего страны". Главная тема - поддержка родителей, сообщает "ТВ Центр".

Причём, помощь следует оказывать и матерям, которые только планируют завести ребёнка. Женщины должны понимать, что у них есть доступ к качественной медицине и образованию.

Речь зашла и о многодетных семьях. Сейчас льготы для этой категории граждан предоставляются по усмотрению регионов. Необходимо привести их к единому стандарту.

"Для того, чтобы мы как нация выжили, для того, чтобы нас становилось больше, в семье должно быть как минимум 3 ребёнка. Один за маму, один за папу и один ещё за страну. А мы сейчас только мечтаем достигнуть коэффициента рождаемости 1,7", - рассказала председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая.

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