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"70 лет – это лучше, чем 18": Олег Газманов отмечает юбилей

12:02
  • четверг
  • 22 июля 2021

Его хиты знает наизусть не одно поколение

Народный артист России Олег Газманов сегодня принимает поздравления с юбилеем. Ему исполняется 70. Певец, композитор, поэт - он завоевал сердца миллионов поклонников.

Гулять каждую неделю Олег Газманов не может – ни теоретически, ни практически. У него каждая минута расписана. Концерты, презентации, интервью.

"Сейчас превалирует цифра "7:0". "7:0" - это в мою пользу. То есть я не шесть сетов, я семь сетов выиграл! Я вообще считаю, что 70 лет – это лучше, чем 18. Потому что в песне поётся: "В жизни раз бывает 18 лет". А вот 70 лет не каждый раз бывает", - шутит Олег Газманов.

Спортивная терминология не случайна. О поддержании физической формы он уже и YouTube канал открыл, все упражнения выложил, а народ всё не верит: как так? В 70 лет –  столь потрясающее состояние? 

В день юбилея Олег Газманов делает неожиданное признание: оказывается, все взлёты в его судьбе – не благодаря, а вопреки. Сын офицера и врача - окончил Калининградское морское училище, там же вскоре преподавал, писал диссертацию. Но взял и резко сменил направление, выбрав музыку. Писал для самых популярных исполнителей. Когда пришло время сольного выступления, потерял голос. Пришлось доверить песню крошечному сыну.

Газманов не прогадал. Сын Родион и его "Люси" собирали стадионы. Голос к Газманову-старшему вскоре вернулся. Каждая его песня становилась хитом, возглавляя месяцами многочисленные хит-парады.

Он и сам сейчас не может ответить, почему так точно попадал в сердца, почему его песня о Москве тут же стала неофициальным гимном и почему он написал еще немало гимнов – для теннисистов, волейболистов, офицеров, десантников и даже для несуществующей страны.

У него есть верный фан-клуб и море поклонников. 70-летний Газманов за миллионами подписчиков не гонится. Говорит, главное – не число, а качество. Может, потому, что знает: его песни поют уже несколько поколений.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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