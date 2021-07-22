Артист рассказал о самочувствии
Юрий Антонов перенес тяжелую операцию. 76-летнему музыканту заменили искусственный сустав. Исполнитель опубликовал в Instagram видео из частной клиники в Вене, в котором рассказал о своем самочувствии.
"Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трёх часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя", - написал народный артист России.
Поклонники поддержали исполнителя и пожелали ему скорейшего выздоровления.
"Юрий Михайлович, пусть та добрая энергия, которую Вы подарили миллионам людей в своих песнях, вернётся к Вам сейчас и поможет поскорее поправиться", "Юрий Михайлович, дорогой, скорее поправляйтесь!", "Хороший наш, самый любимый, выздоравливайте, мы все молимся за вас, любим, не забывая ни на секунду! Всё будет хорошо!" - написали фолловеры в комментариях к посту.
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