В России заявили о контроле границы Таджикистана талибами

Москва окажет посильную помощь в борьбе с врагом

Запрещенное в России движение "Талибан" практически полностью контролируют границу Таджикистана.

Москва будет оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Север Афганистана превратился в "горячую точку", боевики запрещенных в России организаций "Исламское государство" и Аль-Каиды продолжают укрепляться в регионе. Кроме того, в зоны боевых действий начали стягиваться террористы с Ближнего Востока и северной Африки, активизировался процесс вербовки и выросло наркопроизводство.

Такая ситуация возникла вследствие поспешного вывода войск США и стран НАТО из Афганистана. Непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии, отметил он.

"Разделяем соответствующие опасения наших соседей по региону", - подчеркнул Руденко.

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