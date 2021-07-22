В России заявили о контроле границы Таджикистана талибами

Москва окажет посильную помощь в борьбе с врагом
Запрещенное в России движение "Талибан" практически полностью контролируют границу Таджикистана.
Москва будет оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Север Афганистана превратился в "горячую точку", боевики запрещенных в России организаций "Исламское государство" и Аль-Каиды продолжают укрепляться в регионе. Кроме того, в зоны боевых действий начали стягиваться террористы с Ближнего Востока и северной Африки, активизировался процесс вербовки и выросло наркопроизводство.
Такая ситуация возникла вследствие поспешного вывода войск США и стран НАТО из Афганистана. Непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии, отметил он.
"Разделяем соответствующие опасения наших соседей по региону", - подчеркнул Руденко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram