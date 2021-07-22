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Коронавирус вызывает преждевременное старение

09:57
  • четверг
  • 22 июля 2021

Невролог рассказал, почему так происходит и как этого избежать

Коронавирусная инфекция способна запустить процесс преждевременного старения человека, заявил невролог Эркин Шамсиев. Эксперт рассказал, как этого избежать.

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22 июля отмечается Всемирный день мозга. Невролог объяснил, как коронавирус влияет на мозг человека и что нужно делать, чтобы это влияние минимизировать.

"К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни - зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, - так и с естественным влиянием вируса на организм", - объяснил Шамсиев.

По его словам, из-за поражения легких в организме человека нарушается газообмен, в результате чего мозг получает меньше кислорода.

"Пациенты, которые попадают в ковидные центры, часто жалуются на головную боль, головокружение, кашель, отдышку, потерю обоняния. Почему теряется обоняние? За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге", - отметил врач.

Он посоветовал пациентам, переболевшим COVID-19, укреплять иммунитет: заниматься плаванием, спортом, следить за питанием и сбросить лишний вес, чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от сигарет и спиртного, передает РИА Новости.

"Иными словами - самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета и улучшить качество жизни, что позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению", - резюмировал Шамсиев.

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