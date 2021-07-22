Коронавирус вызывает преждевременное старение

Невролог рассказал, почему так происходит и как этого избежать

Коронавирусная инфекция способна запустить процесс преждевременного старения человека, заявил невролог Эркин Шамсиев. Эксперт рассказал, как этого избежать.

22 июля отмечается Всемирный день мозга. Невролог объяснил, как коронавирус влияет на мозг человека и что нужно делать, чтобы это влияние минимизировать.

"К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни - зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, - так и с естественным влиянием вируса на организм", - объяснил Шамсиев.

По его словам, из-за поражения легких в организме человека нарушается газообмен, в результате чего мозг получает меньше кислорода.

"Пациенты, которые попадают в ковидные центры, часто жалуются на головную боль, головокружение, кашель, отдышку, потерю обоняния. Почему теряется обоняние? За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге", - отметил врач.

Он посоветовал пациентам, переболевшим COVID-19, укреплять иммунитет: заниматься плаванием, спортом, следить за питанием и сбросить лишний вес, чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от сигарет и спиртного, передает РИА Новости.

"Иными словами - самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета и улучшить качество жизни, что позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению", - резюмировал Шамсиев.

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