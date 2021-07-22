В МИД рассказали, когда возобновят полеты между Россией и Грузией

В Москве надеются, что в Тбилиси извлекли урок из прошлого

Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Грузией будет рассматриваться после стабилизации ситуации с коронавирусом.

"Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения", - заявил РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что для Москвы главное, чтобы "не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси".

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля 2019 года из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В МИД заявляли, что Москве может снять запрет на полеты, когда в стране стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности россиян.

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