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В МИД рассказали, когда возобновят полеты между Россией и Грузией

10:16
  • четверг
  • 22 июля 2021

В Москве надеются, что в Тбилиси извлекли урок из прошлого

Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Грузией будет рассматриваться после стабилизации ситуации с коронавирусом.
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"Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения", - заявил РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что для Москвы главное, чтобы "не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси".

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля 2019 года из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В МИД заявляли, что Москве может снять запрет на полеты, когда в стране стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности россиян.

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