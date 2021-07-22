К осени в России ожидается подорожание одежды и обуви

Цены могут вырасти более чем на 10%

В России в 2022 году цены на одежду и обувь могут вырасти на 18-20%, считает владелец компании "Глория Джинс" Владимир Мельников. При этом президент розничной сети Baon Илья Ярошенко полагает, что рост цен на 10-15% будет заметен уже осенью.

Пандемия коронавирусной инфекции и проблемы в работе китайских портов негативно сказались на стоимости грузоперевозок. Подорожание коснулось и тканей: хлопка и эластана. Многие ритейлеры также связывают грядущий рост цен с ослаблением курса рубля.

Дороже стало и открытие новых магазинов. Затраты выросли из-за подорожания металла и дерева, передает РБК.

При этом ритейлеры признаются, что всячески стараются сдерживать рост цен. Например, гендиректор Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) Михаил Уржумцев признался, что пока избежать повышения стоимость товаров позволяет баланс в регулировке маржи и расходной части. Бизнесмен отказался строить долгосрочные прогнозы. "Все наши планы вызывают улыбку Господа Бога", - заявил он.

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