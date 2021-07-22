ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили шестикратно увеличить штраф за пользование телефоном за рулем

10:52
  • четверг
  • 22 июля 2021

Инициатива поступила после смертельного ДТП в Солнцеве

В России штраф за использование мобильного телефона за рулем автомобиля могут увеличить в шесть раз: с 1,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.
Сбившая троих детей на пешеходном переходе студентка признала свою вину

С такой инициативой выступил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он направил свои предложения начальнику ГИБДД Михаилу Черникову.

В своем письме Кудесов обратил внимание на произошедшую 16 июля аварию в столичном районе Солнцево. Там 19-летняя девушка сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Виновница ДТП во время движения отвлеклась на мобильный телефон.

Общественник отметил, что сумма штрафа в 1,5 тысячи рублей абсолютно незначительно, в то время как пользование телефоном за рулем несет реальную угрозу для жизни окружающих.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тысяч рублей", - говорится в тексте письма (цитата по RT).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем
Разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.