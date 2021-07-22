В России предложили шестикратно увеличить штраф за пользование телефоном за рулем

Инициатива поступила после смертельного ДТП в Солнцеве

В России штраф за использование мобильного телефона за рулем автомобиля могут увеличить в шесть раз: с 1,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.

С такой инициативой выступил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он направил свои предложения начальнику ГИБДД Михаилу Черникову.

В своем письме Кудесов обратил внимание на произошедшую 16 июля аварию в столичном районе Солнцево. Там 19-летняя девушка сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Виновница ДТП во время движения отвлеклась на мобильный телефон.

Общественник отметил, что сумма штрафа в 1,5 тысячи рублей абсолютно незначительно, в то время как пользование телефоном за рулем несет реальную угрозу для жизни окружающих.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тысяч рублей", - говорится в тексте письма (цитата по RT).

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