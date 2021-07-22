На Мадагаскаре предотвратили покушение на президента

Среди подозреваемых - французы

На Мадагаскаре задержали несколько человек, которые предприняли попытку убийства президента страны Андри Радзуэлины.

По данным агентства AFP, среди задержанных двое французов. "Эти люди разработали план по устранению и нейтрализации различных малагасийских деятелей, включая главу государства", - цитирует агентство слова генпрокурора республики Бертины Разафиаривони (цитата по "РИА Новости").

В последнее время в мире участились нападения на глав государств. Так, 7 июля в результате нападения на резиденцию был убит президент Гаити Жовенель Моиз. 20 июля двое неизвестных попытались убить президента переходного периода Мали Ассими Гоиту.

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