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На Мадагаскаре предотвратили покушение на президента

11:17
  • четверг
  • 22 июля 2021

Среди подозреваемых - французы

На Мадагаскаре задержали несколько человек, которые предприняли попытку убийства президента страны Андри Радзуэлины.

По данным агентства AFP, среди задержанных двое французов. "Эти люди разработали план по устранению и нейтрализации различных малагасийских деятелей, включая главу государства", - цитирует агентство слова генпрокурора республики Бертины Разафиаривони (цитата по "РИА Новости"). 

В последнее время в мире участились нападения на глав государств. Так, 7 июля в результате нападения на резиденцию был убит президент Гаити Жовенель Моиз. 20 июля двое неизвестных попытались убить президента переходного периода Мали Ассими Гоиту.

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Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина (в центре)
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