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Диетолог рассказала о причинах развития сахарного диабета

11:09
  • четверг
  • 22 июля 2021

Люди с лишнем весом могут избежать этого заболевания

Диабет является мультифакторным заболеванием, он может появиться из-за ряда различных причин. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.

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Королева напомнила, что диабет может быть нескольких типов. "Обычно это заболевание образуется в связи с проблемами с углеводным обменом. В результате человек страдает из-за излишнего веса. При этом существует и генетически унаследованный сахарный диабет. Он связан с малым количеством инсулина в поджелудочной железе", - объяснила диетолог.

По словам эксперта, люди с избыточным весом могут избежать этого заболевания. Для этого нужно следить за питанием и больше времени уделять физической активности, передает Nation News.

"Второй тип сахарного диабета сопровождает ряд других проблем со здоровьем. Чтобы избежать этого, нужно изменить рацион питания и стараться придерживаться физической активности", - подчеркнула врач.

Она добавила, что очень много глюкозы в организме потребляют мышцы.

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