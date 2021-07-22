Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

Киев обвинили в нарушениях европейской Конвенции о правах человека

Российская генпрокуратура подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Выдвинуты обвинения в многочисленных нарушениях европейской Конвенции о правах человека. В документе, направленном в суд, отмечаются случаи похищения наших соотечественников, дискриминация российских граждан и компаний, преследование инакомыслящих, жестокие обстрелы мирных жителей Донбасса. И это, по мнению Генпрокуратуры, далеко не все преступления:

"Жалоба затрагивает широкий спектр нарушений прав жителей Украины, российских граждан и организаций, среди которых - ущемление прав и дискриминация, вытеснение русского языка, постоянная угроза жизни жителей Донбасса в результате обстрелами ВС Украины и другими формированиями".

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