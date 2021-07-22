Евгений Попов: Крылатский лес останется в первозданном виде

При решении вопроса благоустройства Крылатского леса власть услышала жителей

Крылатский лес останется в неприкосновенности, в благоустройстве заповедного места поставлена точка, заявил журналист Евгений Попов. Он вместе с инициативной группой москвичей принимал участие в решении этой проблемы.

"Жители попросили меня, как журналиста, помочь разобраться с этим вопросом. Первоначальной задачей было выяснить мнение большинства горожан по этому поводу. Против благоустройства и создания экотропы высказалось около тысячи человек. Коллективное обращение было отправлено в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. И вот на днях было получено решение департамента: "Обустройство экологического маршрута Департаментом не запланировано". Это значит, что власть услышала жителей", - рассказал Попов.

Крылатский лес является частью природно-исторического парка "Москворецкий", поэтому вопрос благоустройства леса оказался животрепещущим для многих жителей района. Людям предложили варианты обустройства, предусматривающие щадящие условия для окружающей среды, однако большинство жителей района выступило за неприкосновенность леса и тропы.

Попов поддержал местных жителей. По его мнению, парк "Москворецкий" является уникальным местом столицы, "легкими" города. Решение Департамента природопользования о прекращении реализации проекта благоустройства журналист считает общей победой всех неравнодушных.

Парк "Москворецкий" - природный комплекс на Западе Москвы. В нем обитают более 10 видов млекопитающих и более 40 видов птиц, флора включает в себя почти 700 видов растений. Почти 60 видов растений и треть видов насекомых, обитающих в парке, внесены в Красную книгу Москвы.

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