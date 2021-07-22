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Сергунина рассказала о новой программе взаимодействия столичных предпринимателей и банков

11:29
  • четверг
  • 22 июля 2021

Банки помогут собрать пакет документов

В Москве запускают программу, упрощающую процедуру получения предпринимателями городских субсидий и грантов.

Прием заявок будет осуществляться с 22 июля по 20 августа в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития и через личный кабинет банка.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения.

"Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов", - приводит слова Сергуниной сайт мэра Москвы.

Для того, чтобы стать участником программы, банки должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточную службу поддержки клиентов, не менее 30 обособленных подразделений по обслуживанию юридических лиц в Москве, техническую возможность интеграции ИТ-платформ с информационными системами правительства Москвы.

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