ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Все, что обещала "Единая Россия", она сделала

11:35
  • четверг
  • 22 июля 2021

Мэр подвел итог работы партии в Москве за пять лет

"Единая Россия" не обещает лишнего, а решает реальные проблемы людей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, он встретился с кандидатами в Госдуму от партии.

"И другой силы, другой команды, как говорил классик: "А мы решим эти проблемы!", такой команды нет. Покритиковать – да. А команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет", - отметил Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр Москвы подвел итог работы "единороссов" в городе за пять лет. По его словам, мегаполис в текущем году стал заметно лучше в сравнении с 2016 годом, во время предыдущих выборов в парламент.

"Все, что мы обещали в 2016 году, – сделали. Ни одной программы не остановили", - сообщил Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.