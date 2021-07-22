Собянин: Все, что обещала "Единая Россия", она сделала

Мэр подвел итог работы партии в Москве за пять лет

"Единая Россия" не обещает лишнего, а решает реальные проблемы людей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, он встретился с кандидатами в Госдуму от партии.

"И другой силы, другой команды, как говорил классик: "А мы решим эти проблемы!", такой команды нет. Покритиковать – да. А команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет", - отметил Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр Москвы подвел итог работы "единороссов" в городе за пять лет. По его словам, мегаполис в текущем году стал заметно лучше в сравнении с 2016 годом, во время предыдущих выборов в парламент.

"Все, что мы обещали в 2016 году, – сделали. Ни одной программы не остановили", - сообщил Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram