Аргентинские власти узаконили "третий пол"

Для них придумали специальное обозначение

Власти Аргентины разрешили третий пол в паспортах граждан.

Теперь в разделе пол можно поставить значок "Х". Он нужен тем, кто еще не определился со своей идентичностью и для тех, кто не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

Традиционные F (женщина), M (мужчина) остаются в силе, следует из декрета, опубликованного на портале нормативных актов.

"Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он — мужчина или женщина", - сказал президент Аргентины Альберто Фернандес на церемонии вручения трех таких паспортов.

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